Генсек ООН призвал РФ предоставить Красному Кресту доступ к военнопленным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) полный доступ ко всем военнопленным, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте ООН.

"Генеральный секретарь снова обращается к Российской Федерации с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию" , — говорится в сообщении пресс-секретаря генсека.

13 октября глава Офиса президента Украины во время онлайн-встречи с представителями Международного комитета Красного Креста призвал МККК в течение ближайших трех дней — до 17 октября — направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта погибли украинские пленные, даже если Россия не предоставит подтверждения.

Ермак отметил, что Украина готова присоединиться — в Еленовку могут приехать народные депутаты, а также представители стран-партнеров.

Глава ОП добавил, что иначе «Украина будет применять все информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места», и вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Красный Крест — «не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью», и призвал организацию выполнять свои обязанности и добиваться доступа к пленным в Еленовке.

На следующий день в МККК после критики Украины заявили, что «разделяют разочарование» и требуют немедленного доступа ко всем военнопленным. Организация попросила «стороны конфликта» и международное сообщество "поддержать ту роль, которую нам дали" согласно третьей Женевской конвенции.

В МККК отметили, что их команды на местах и были готовы в течение нескольких месяцев посетить колонию в Еленовке. Однако, отметили в организации, "мы не можем получить доступ силой к месту, где нас не приняли".