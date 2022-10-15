Армения предложила Азербайджану провести комиссию по делимитации границы

Правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе" , - заявил Пашинян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретились в Белом доме 28 сентября. Они договорились до конца года провести делимитацию границы и заключить договор о мире.