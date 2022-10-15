Маск: Украина продолжит получать спутниковую связь Starlink

Компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство" , - написал он.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Напомним, SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Маск подтвердил, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

При этом в Минцифре Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжает работать, несмотря на заявления Маска.

После этого в Литве предложили создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за Starlink или найти другого поставщика.