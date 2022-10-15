Маск: Украина продолжит получать спутниковую связь Starlink
Компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Об этом написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.
"Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", - написал он.
Напомним, SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
Маск подтвердил, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.
При этом в Минцифре Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжает работать, несмотря на заявления Маска.
После этого в Литве предложили создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за Starlink или найти другого поставщика.