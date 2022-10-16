Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине

Еврокомиссия представит конкретный план финансовой помощи Украине уже в ближайшие недели, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Таким образом, потребности Украины в финансировании также растут. Нам следует рассмотреть более стратегический план финансирования для обеспечения экономической стабильности Украины. Члены G7 помогают поддерживать Украину, теперь должны активизироваться и другие" , - заявил Домбровскис.

По его словам, очень важно, что западный демократический мир продолжает быть единым и оказывать всю необходимую поддержку Украине, а также давление на агрессора-Россию санкциями. Вице-президент Еврокомиссии добавил, что его встречи в Вашингтоне с представителями разных стран, а также международными и европейскими финансовыми институтами подтверждают готовность держать этот курс.

"Сейчас мы работаем в ЕС, чтобы обеспечить стабильное и предполагаемое финансирование ЕС Украине в течение следующего года, а затем переход к делу послевоенного восстановления" , - добавил Домбровскис.

Напомним, что США потребовали от европейских коллег увеличить финансовую помощь Украине.

Также стало известно, что Украине необходимо получить от стран-союзников и международных организаций более 55 миллиардов долларов в 2023 году.