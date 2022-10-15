В Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба

Неизвестный сегодня, 15 октября, открыл стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области России, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. О количестве убитых и раненых, а также о причинах конфликта не сообщается.

В минобороны России позже заявили, что в результате "террористического акта" погибли 11 военных, более 20 пострадали.

Ранее мы писали, что вчера в российском Белгороде сработали системы ПВО. На местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также напомним, что в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский Белгородской области РФ произошли взрывы на складе с боеприпасами.