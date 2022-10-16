Мэр Будапешта: правительство Венгрии ведет страну к проигрышу

Дешевый российский газ – это огромная афера, а правительство страны ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Будапешта Гергей Корачонь.

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, есть не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным " , – заявил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги. Венгрия должна выйти из тени Путина и перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, нужно выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости.

Напомним, что сегодня Орбан призвал Венгрию готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС. Также Орбан заявил о существовании "лагеря мира", где решение войны в Украине могут видеть мирными переговорами.