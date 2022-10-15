Российские хакеры атаковали сайт президента Болгарии

В субботу, 15 октября, российские хакеры атаковали сайт администрации президента Болгарии Румена Радева, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Сайт администрации президента Болгарии подвергся массированной DDoS-атаке, однако содержимое сайта никоим образом не пострадало.

"Кибератака произошла из российского города Магнитогорска. Не ясно, была ли она осуществлена одним хакером или группой хакеров" , - заявил заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов.

Он напомнил, что это не первая кибератак со стороны РФ. В апреле этого года россияне атаковали сайты официальных структур страны.

Со временем стало известно, что ответственность за кибератаку на Болгарию взяла на себя российская группировка Killnet. Мотивом атаки стала "измена России и поставки оружия Украине".