В Стамбуле вспыхнул небоскреб, огонь охватил все этажи

В турецком Стамбуле произошел пожар в 24-этажном жилом доме. Жителей оперативно эвакуировали, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Огонь возник внизу постройки и быстро распространился вверх, охватив все здание.

На месте происшествия работают пожарные, им удалось обуздать пламя. В небоскребе продолжается контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что в результате возгорания жертв нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", - отметил чиновник.

Напомним, в Турции 14 октября произошел взрыв на угольной шахте. В результате инцидента погиб 41 человек.

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