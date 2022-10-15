В Стамбуле вспыхнул небоскреб, огонь охватил все этажи

В турецком Стамбуле произошел пожар в 24-этажном жилом доме. Жителей оперативно эвакуировали, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Огонь возник внизу постройки и быстро распространился вверх, охватив все здание.

На месте происшествия работают пожарные, им удалось обуздать пламя. В небоскребе продолжается контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что в результате возгорания жертв нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия" , - отметил чиновник.

Kadıköy #Fikirtepe 'de 24 katlı binada yangın çıktı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor — Odatv (@odatv) October 15, 2022

Напомним, в Турции 14 октября произошел взрыв на угольной шахте. В результате инцидента погиб 41 человек.