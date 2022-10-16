ОВА: россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область, повреждено 30 домов
В ночь на 16 октября оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Горячее всего было в Никополе. Туда прилетело более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина", - написал он.
По словам Резниченко, обстрел вызвал несколько пожаров. Их уже потушили.
В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.
В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.
"В других районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.