ОВА: россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область, повреждено 30 домов

В ночь на 16 октября оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Горячее всего было в Никополе. Туда прилетело более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина" , - написал он.

По словам Резниченко, обстрел вызвал несколько пожаров. Их уже потушили.

В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.