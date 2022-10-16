ОВА: россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область, повреждено 30 домов

ОВА: россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область, повреждено 30 домов
Фото: Юрий Кучинский

В ночь на 16 октября оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Горячее всего было в Никополе. Туда прилетело более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина", - написал он.

По словам Резниченко, обстрел вызвал несколько пожаров. Их уже потушили.

В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

"В других районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

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