Оккупанты сообщают о взрывах в здании "мэрии" Донецка

Российские оккупанты сообщают о взрывах в здании так называемой "администрации" Донецка, сообщает Украинская правда.

Пропагандистское издание "РИА Новости" пишет, что здание "городской администрации" Донецка повреждено в результате "обстрела со стороны украинских войск".

В соцсетях пишут, что в результате обстрела сгорело 3 автомобиля, выбиты стекла в "администрации".

Оккупанты уверяют, что одна из ракет HIMARS попала в здание "городской администрации" Донецка. Здание, по их словам, получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.