Генштаб: в Украине погибли 65 тысяч российских военных
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 65 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 вражеских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили
- личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2529 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14),
- артиллерийских систем – 1589 (+7),
- РСЗО – 365 (+0),
- средств ПВО ‒ 186 (+0),
- самолетов – 268 (+0),
- вертолетов – 242 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
- крылатых ракет ‒ 316 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8),
- специальная техника – 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, отмечают в Генштабе.