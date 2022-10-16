Генштаб: в Украине погибли 65 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли 65 тысяч российских военных
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 65 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили

  • личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2529 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14),
  • артиллерийских систем – 1589 (+7),
  • РСЗО – 365 (+0),
  • средств ПВО ‒ 186 (+0),
  • самолетов – 268 (+0),
  • вертолетов – 242 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8),
  • специальная техника – 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, отмечают в Генштабе.

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