Энергетики поблагодарили украинцев за каждую выключенную лампочку: вы сэкономили до 20%

Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

По данным компании, потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%.

Самыми сознательными по уменьшению потребления стали жители Черниговской области, их результат - почти 20%.

При этом энергетики объясняют: не надо сидеть в темноте. Достаточно выключить хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключить лишнее освещение в помещениях, рассказать об экономном потреблении родным, друзьям и соседям.

"Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии.