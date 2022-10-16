Энергетики поблагодарили украинцев за каждую выключенную лампочку: вы сэкономили до 20%
Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
По данным компании, потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%.
Самыми сознательными по уменьшению потребления стали жители Черниговской области, их результат - почти 20%.
При этом энергетики объясняют: не надо сидеть в темноте. Достаточно выключить хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключить лишнее освещение в помещениях, рассказать об экономном потреблении родным, друзьям и соседям.
"Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии.
Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор", – говорится в сообщении.