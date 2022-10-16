ОВА: в Луганской области оккупанты минируют дороги на Сватово и Кременную

Российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной, некоторые мосты уже взорваны оккупантами. В этом направлении россияне подтягивают большое количество резервов как техники, так и живой силы" , — говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются расселяться в частных домах, но надолго там не задерживаются, потому что опасаются "хлопка".