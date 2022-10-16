ОВА: россияне уничтожили две школы в Запорожской обалсти

ОВА: россияне уничтожили две школы в Запорожской обалсти
Фото: t.me/starukhofficial

Российские оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области, сообщил глава ОГА Александр Старух, сообщает Украинская правда.

"Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - такой результат действий рашистов только за последнее время.
Ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти полностью. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг. Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье", – сообщил он.

По словам Старуха, пострадавших нет.

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