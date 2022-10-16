Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не откажется и от военной опции, заявил председатель КНР. На съезде КПК в Пекине Си Цзиньпин также приветствовал "прекращение хаоса" в Гонконге, сообщает Deutsche Welle.

Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер" , - заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открывшемся в субботу, 16 октября, в Пекине съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

По словам китайского руководителя, угроза применения военной силы направлена против иностранного вмешательства и "небольшого числа" сторонников независимости, а не против "населения Тайваня".

"Полное воссоединение отчизны должно и может быть достигнуто. Китай будет вести на Тайване важный бой против сепаратизма и вмешательства", - подчеркнул Си Цзинпин.

Он также приветствовал "возвращение Гонконга от хаоса к государственному порядку".

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.