ГУР предлагает $100 тысяч за пленного Гиркина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен, сообщает Украинская правда.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства" , – пишет ГУР.

Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудила против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. Также он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбивании гражданского Boeing 777 рейса MH17.

ГУР напоминает, что Игорь Гиркин (Стрелков) - российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР".

Ранее отдельные украинцы собрали 50 тысяч долларов в качестве награды за пленного Гиркина.