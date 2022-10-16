Глава МИД Германии: системы ПВО для Украины сейчас важнее танков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает приоритетом усиления противовоздушной обороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Phoenix.

"Только в начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия" , - сказал Бербок.

Она добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО". Бербок считает оснащение Украины танками второстепенным в нынешней ситуации.

"Если говорить об упомянутых вами танках, они уже поставляются другими странами в рамках "кольцевой" схемы обмена. Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны " , – сказала министр.

Напомним, 12 октября Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США.