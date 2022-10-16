Сербия временно закрыла посольство в Украине

Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине с целью обеспечить безопасность сотрудников, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении посольства Сербии в Украине.

"Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград" , - сказано в сообщении посольства.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине 10 октября. В частности, они атаковали Киев.