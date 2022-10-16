Мининфраструктуры: работу "зернового коридора" продлят после 22 ноября

Соглашение по экспорту украинского продовольствия, срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. Об этом, со ссылкой на Мининфраструктуры, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле по поводу реализации "зерновой инициативы" и продления ее действия после 22 ноября.

"Стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина, выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия "зернового коридора" было экспортировано более 7,7 млн. тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

При этом 13 октября представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страна может выйти из зерновой сделки, если не будут выполнены ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.