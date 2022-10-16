В МИД опровергли информацию о закрытии посольства Сербии в Украине

Информация о том, что Сербия временно закрыла посольство в Украине, не соответствует действительности. При этом сотрудники уехали из Киева еще в марте. Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

По его словам, Россия запустила дезинформацию о закрытии посольства Сербии в Киеве.

"На самом деле сербское посольство уехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось. Сотрудники дипмиссии работают из Белграда" , - написал Николенко.

Кроме того, пресс-секретарь МИД на соответствующий вопрос в комментариях сообщил, что посольства Египта, Китая, Казахстана и Узбекистана работают в Украине.