В Париже митинг против роста цен перерос в беспорядки
Во время митинга против высоких цен начались стычки с полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Несколько групп протестующих забрасывали полицию петардами, на что они применили спецсредства. Как сообщается, по меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.
Как сообщается, вандалы в участвовавших в ходу черных масках проникли в офис банка Société Générale и вытащили оттуда несколько компьютеров. В полиции уточняют, что им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.
Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экологические проекты.
Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.
Митинг организовали ультралевая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, "зеленые" и социалисты.