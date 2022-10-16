В Париже митинг против роста цен перерос в беспорядки

Во время митинга против высоких цен начались стычки с полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Несколько групп протестующих забрасывали полицию петардами, на что они применили спецсредства. Как сообщается, по меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.

Как сообщается, вандалы в участвовавших в ходу черных масках проникли в офис банка Société Générale и вытащили оттуда несколько компьютеров. В полиции уточняют, что им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экологические проекты.

#France : Thousands of people demonstrated today on the streets of #Paris against the high cost of living. The protest was organized at the request of various political parties, NGOs and trade unions. According to organizers, 140,000 people took part in the protest. pic.twitter.com/VJB4DoWoOc — The informant (@theinformantofc) October 16, 2022

Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.

Report: Massive 140,000 French people took part today in a rally against rising prices in #Paris. To disperse the protesters, the police abundantly used tear gas. #France pic.twitter.com/zJfLAKx38m — OsintTv (@OsintTv) October 16, 2022

Митинг организовали ультралевая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, "зеленые" и социалисты.