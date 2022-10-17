ISW: Путин использует прекращение огня для подготовки к наступлению

Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что намерения президента РФ Владимира Путина вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня: Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в наилучшей для Путина конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины, сообщает Украинская правда.

Аналитики пишут, что те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны противостоять соблазну заморозить линию боевых действий таким образом, чтобы создать условия для возобновления конфликта на условиях России.

Конкретные части украинской территории, которые все еще находятся под российской оккупацией, являются важными для долгосрочной жизнеспособности независимой Украины.

В частности, стратегически важный регион как для НАТО, так и для Украины - это Крым. Оккупация полуострова позволяет России базировать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров дальше на запад, чем она могла бы, используя только территорию, которую она контролирует на законных основаниях. Также это позволяет России размещать самолеты в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы на территории РФ.

Как пишет ISW, эта разница имеет значение для масштаба угрозы, которую Россия может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для способности России готовить и поддерживать вторжение в Украину. Из всех украинских земель, в отвоевании которых заинтересовано НАТО, Крым должен быть в начале списка.

Кроме того, отмечается, что нынешнее российское укрепление на западном берегу в Херсонской области является жизненно важным участком местности. Если прекращение огня или любое соглашение приостановит боевые действия, а россияне все еще будут владеть этим участком, перспективы возобновления российского наступления на юге Украины значительно улучшатся.

С другой стороны, если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки, россиянам, вероятно, будет чрезвычайно трудно проводить наземные атаки на юго-западную Украину. Таким образом, долгосрочная обороноспособность Николаева, Одессы и всего черноморского побережья Украины в значительной степени зависит от освобождения западного Херсона.

Части Херсонской области на восточном берегу Днепра также являются стратегически важными. Российские военные позиции в этих районах позволяют российским силам вести огонь по большей части украинского черноморского побережья из многих систем ближнего радиуса действия без необходимости использовать дорогие средства дальнего действия, которые всегда будут в меньшинстве.

ISW пишет, что Днепр должен быть не первой линией обороны Украины, а скорее последней. Река является самой надежной защитой, если россияне должны сначала продвигаться к ней, а затем подготовиться к переправе, пока украинские защитники срывают их усилия. Украина должна иметь возможность создать и удерживать позиции на восточном берегу реки.

Продемонстрированная Россией безответственность в отношении ядерных объектов в Украине также делает важным с точки зрения безопасности возвращение ЗАЭС под контроль Украины. Позволяя Москве сохранить контроль над ЗАЭС, Украине и другим государствам угрожает постоянный риск от готовности России играть с ядерным огнем. Поэтому россиян также необходимо держать вне артиллерийской досягаемости Энергодара. Линия, необходимая для надежной защиты украинскими войсками ЗАЭС, в принципе, находится примерно в 50 километрах к югу от Энергодара.

Еще один критический узел - это Мелитополь. Если россияне сохранят контроль над Мелитополем и дорогами, идущими на юг и восток от него, они могут превратить его в большую военизированную базу, с которой можно будет проводить атаки.

Такая база, которая по количеству размещенных на ней военных объектов и возможностей может стать похожей на Белгород, будет представлять постоянную угрозу для ЗАЭС, украинских позиций на восточном берегу Днепра, а также Запорожья и Днепра. Аналитики Института пишут, что если Украина восстановит контроль над Мелитополем, россияне будут ограничены Крымом и путем через Перекопский перешеек. Защититься от такого нападения гораздо легче.

На северо-востоке Украины также есть несколько стратегически важных районов. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных дорожных развязках, контроль над которыми частично определяет, какие базы в самой России россияне могут использовать для поддержки будущих атак непосредственно в Украине.

Железная дорога, проходящая к северу от Луганска через Старобельск к российской границе, особенно важна, поскольку российские войска в значительной степени зависят от железной дороги. Россияне также могут перебрасывать войска с базы в Богучаре в Украину по дороге, проходящей через Беловодск. Если Россия сохранит контроль над этими ключевыми узлами и сетями автомобильных и железных дорог, это даст Москве значительное преимущество в подготовке к возобновлению вторжения с северо-востока.