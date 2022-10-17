Генштаб: РФ нанесла 2 ракетных, 26 авиаударов и 80 обстрелов из РСЗО

Согласно данным Генштаба ВСУ, в Станице Луганской в Луганской области оккупанты принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству работников коммунальных служб.

Кроме того, россияне провели коммунальщикам так называемый медосмотр, по результатам которого все оказались пригодными к военной службе.

Противник нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 80 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдиное и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из них наши защитники сбили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, применение "Shahed-136" с территории Беларуси. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огирцево Харьковской области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огирцево Харьковской области; на Краматорском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области;

- из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

- из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

- из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области. на Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области.

враг наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области. на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное на Херсонщине.

Враг пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Есть информация о поражении живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. Враг понес потери на Запорожье: Молочанск - до 40 раненых, Каменка-Днепровская - 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар - до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе - до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Пологи - около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

Наши силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Наша авиация нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения ПВО сбили 15 вражеских БпЛА.