Генштаб: Россия уже потеряла более 65 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 65 тыс. военных
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 65 320 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2537 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1599 (+10) ед,
  • РСЗО – 366 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 187 (+1) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,
  • специальной техники – 144 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются.

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