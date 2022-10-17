Генштаб: Россия уже потеряла более 65 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65 320 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2537 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1599 (+10) ед,
- РСЗО – 366 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 187 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
- крылатых ракет ‒ 316 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,
- специальной техники – 144 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Данные уточняются.