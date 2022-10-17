ГУР: При каких условиях в России возможен переворот

Представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты.﻿ Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю сложившуюся сейчас критичность ситуации в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. Те, кто иного мнения - их либо уничтожают, либо слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия" , - сказал он.

По его словам, есть вероятность того, что в России может подняться улица.

"Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает один человек. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов - это уже будет другая ситуация" , - добавил он.

Как отметил Черняк, люди в России, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины - "они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах".