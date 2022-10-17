ГУР: При каких условиях в России возможен переворот
Представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.
"Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю сложившуюся сейчас критичность ситуации в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. Те, кто иного мнения - их либо уничтожают, либо слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия", - сказал он.
По его словам, есть вероятность того, что в России может подняться улица.
"Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает один человек. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов - это уже будет другая ситуация", - добавил он.
Как отметил Черняк, люди в России, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины - "они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах".
"Но одновременно они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицы. Когда поднимется улица, тогда к бунтам присоединятся и представители правящей верхушки. Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, которые готовы присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина", - считает представитель ГУР МО.