Мэр: оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе

В понедельник, 17 октября, российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Повреждены жилые дома, движение в центре столицы перекрыто. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем" , - написал Кличко.

Позже он сообщил о повторных взрывах в Шевченковском районе столицы.

В центре Киева перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.

"Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги" , - призвал мэр.

Дополнено. В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

По состоянию на 10:00 из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.