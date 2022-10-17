Шмыгаль: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях

Сегодня утром российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом" , - сообщил он.

Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях.

"Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки. В настоящее время все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения" , - написал Шмыгаль.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в результате вражеской атаки по Сумщине есть пострадавшие.