Регионы: Атака иранских дронов на украинские города

Согласно данным ОВА, российские захватчики атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую и Николаевскую области – есть погибшие и разрушения, обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Сумскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, сообщает Украинская правда.

В Киевской области утром звучала воздушная тревога, работала ПВО. Подробная информация уточняется.

По Киеву враг нанес удары дронами-камикадзе﻿: есть разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Запорожская область: ночью враг совершил ракетную атаку – на областной центр упало две ракеты. Разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак.

Сумская область: утром россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе. Есть погибшие и раненые. Подробная информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг обстреливал села Великописаревской общины из "Градов", минометов. Повреждено гражданское аграрное предприятие. По Белопольской общине враг дважды в течение суток бил из минометов. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Энергетики работают. Также 16 октября по Краснопольской общине со стороны России враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без человеческих жертв.

Днепропетровскую область ночью атаковали российские ракеты, "Грады" и тяжелая артиллерия. Три вражеские ракеты украинские военные сбили. Одна ракета попала по объекту энергетической инфраструктуры. На месте удара работают все службы. В Никопольском районе враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Предварительно, люди не пострадали. Есть поврежденные дома. Детали обстрела выясняются.

Харьковская область: за прошедшие сутки враг обстреливал из минометов и реактивной и ствольной артиллерии населенные пункты региона, вдоль линии соприкосновения и границы с РФ. В частности, под удары попали г. Волчанск Чугуевского района и села Волчанской общины, пгт Двуречное Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района и другие. За прошедшие сутки в Харьковском районе погибла 45-летняя женщина, 47-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе с ранениями госпитализированы 2 человека, в Купянском – один человек. В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 630 взрывоопасных предметов.

Луганщина: оккупанты обстреляли Грековку, Новоегоровку и Белогоровку. Россияне не прекращают огонь по недавно освобожденным ВСУ селам области. За прошедшие сутки защитники вдоль линии соприкосновения нанесли более тридцати ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА. Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами. В ответ враг нанес 3 авиационных и 2 ракетных удара, 16 раз обстрелял украинские позиции из артиллерии и минометов.

Донецкая область: ночью оккупанты обстреляли Славянск, керамическое предприятие. Без жертв. Также захватчики били из артиллерии вдоль всей линии фронта. За минувшие сутки в области 4 погибших, 10 раненых.

Николаевская область: вечером 16 октября российские оккупационные войска атаковали область дронами-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать из них были сбиты на территории области. Ночью враг атаковал город дронами-камикадзе "Shahed-136". Как сообщает ОК "Юг", три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. На местах попаданий возникли пожары, их оперативно локализовали подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительно, пострадавших нет. Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Ночью были обстрелы между двумя населенными пунктами. Попадание по сельскохозяйственному предприятию. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Херсонщина: по информации ОК "Юг", противник ведет активную оборону вдоль всей линии соприкосновения. С целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг продолжает использовать беспилотные аппараты в Бериславском и Херсонском районах. Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.

Украинские артиллеристы и ракетчики уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Также раздавались взрывы в Каховском районе. Продолжается работа над восстановлением деоккупированных населенных пунктов Херсонщины. Работают соответствующие службы, взрывотехники обследуют территории.

Относительно спокойно и без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях.