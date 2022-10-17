Укрэнерго предупредило о возможных отключениях электроэнергии

Диспетчерский центр Укрэнерго может принять решение применить графики отключения электроэнергии, поскольку повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады уже работают над устранением последствий, ситуация в энергосистеме контролируемая.

"Диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток" , - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях.

Также в результате сегодняшней атаки произошел взрыв в жилом доме в Киеве. Сейчас известно о 3 жертвах, спасательные работы продолжаются.