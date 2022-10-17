Atlantic Council: Что Си сказал на XX съезде КПК "между строк"

По информации Atlantic Council, китайский лидер Си Цзиньпин открыл XX съезд Коммунистической партии, на котором его правление может быть продлено на третий пятилетний срок. Он выступил с двухчасовой речью, во время которой подчеркнул, что угрозы безопасности - это самый главный вызов, с которым имеет дело страна, сообщает Зеркало недели.

Он также подчеркнул политику борьбы с COVID-19 и говорил о перспективе «воссоединения» с Тайванем с помощью грубой силы. Как миру следует интерпретировать эту риторику лидера Китая? Будет ли коррекция экономического курса страны? О чем не сказал Си Цзиньпин во время речи?

Эксперты Atlantic Council попытались объяснить, что китайский лидер сказал "между строк" на открытии XX съезда Компартии.

Тайвань в опасности?

В течение последних месяцев напряжение в Тайваньском проливе усиливалось, особенно после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе. Но эксперт программ Global China Hub и Digital Forensic Research Lab в Atlantic Council Ширли Марти Харгис отмечает, что Си Цзиньпин прибег к достаточно привычной риторике о защите принципа единого Китая, критикуя «внешние силы», пытающиеся повлиять на Тайбэй. Это, по ее мнению, свидетельствует, что «нет повышенного ощущения неотложности вопроса Тайваня».

«Прямой угрозы захвата Тайваня военной силой со стороны Китая нет» , – убеждена Харгис.

Но Кит Конклин, в прошлом занимавший разные должности в аппарате национальной безопасности США, увидел в речи Си Цзиньпина «повышение уверенности и агрессивности китайской внешней политики».

«Отказ Си «отбросить применение силы» оставляет мало пространства для стратегической двусмысленности по поводу желания Китая идти на войну против США за Тайвань» , - пояснил он.

В свою очередь, Харгис отметила, что китайский лидер хорошо осознает рост глобального признания успехов Тайваня в борьбе с COVID-19, а также его лидерство в производстве полупроводников.

«Си Цзиньпин хочет максимально сдержать эти достижения, чтобы не позволить другим государствам склониться на сторону Тайваня. Так что было бы мудро следить не только за военными шагами. Следует также смотреть на киберпространство и ежедневное китайское применение психологической, юридической борьбы против Тайваня, а также на попытки повлиять на общественное мнение» , – подчеркнула она.

Экономические вызовы

Экономика Китая, когда-то очень стремительно растущая, теперь столкнулась с определенными преградами. Но старший научный сотрудник Центра Скоукрофта по безопасности в Азии и бывший директор китайского бюро Bloomberg Декстер Тифф Робертс увидел в речи Си Цзиньпина сигналы о том, что «экономические приоритеты для Пекина в широком смысле остаются без изменений. И «никаких больших сдвигов в этом направлении» не стоит ожидать. И это плохие новости для Китая, – считает Джереми Марк, который в прошлом работал на МВФ, а сейчас занимает должность научного сотрудника инициативы GeoEconomics Center в Atlantic Council. Он объясняет, что Си Цзиньпин так и не предложил своим соотечественникам выход из господствовавшей последние два года депрессии.

«Он не обосновал политику нулевой толерантности к COVID-19, которая растоптала внутреннее потребление и уничтожила малый бизнес. Он не упомянул о росте безработицы среди молодежи, которая сейчас достигла отметки в 20% в городах Китая. И он не предложил даже никаких намеков на появление согласованной политики, способной смягчить спад на рынке недвижимости и не позволить этому кризису навредить банковской системе» , – объяснил Марк.

Он добавил, что если Пекин будет и дальше игнорировать эти проблемы, они подорвут цели Си Цзиньпина по поводу достижения экономического роста за счет внутреннего спроса и повышения производительности благодаря технологиям.

«Трудно будет делить экономический пирог более равномерно, если он не будет расти» , - сказал эксперт.

Технологическое соперничество

Конклин отмечает, что во время речи Си Цзиньпин призвал к «решительной победе в ключевых технологических сражениях» и к «модернизации вооружения». Эти комментарии указывают на убеждение китайского лидера, что «наука и технологические инновации – это ключевой фактор в достижении более широких политических целей Китая, включая экономический рост, военную модернизацию и воссоединение с Тайванем».

Но Харгис указывает на то, что эти технологические цели предстали перед "чрезвычайным давлением американских санкций". И это частично объясняет, почему Си Цзиньпин назвал безопасность дома и за рубежом проблемой «первоочередной важности».