В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны

В госконцерне "Укроборонпром" намекнули﻿, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.

"Дальность - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку" , - говорится в сообщении. ﻿

В госконцерне добавили, что Украина уже проводит испытания новых разработок.

"Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания" , - говорится в сообщении. ﻿

В госконцерне также вспомнили о сегодняшней атаке дронов, назвав это "агонией РФ".