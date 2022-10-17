В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны
В госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.
"Дальность - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку", - говорится в сообщении.
В госконцерне добавили, что Украина уже проводит испытания новых разработок.
"Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания", - говорится в сообщении.
В госконцерне также вспомнили о сегодняшней атаке дронов, назвав это "агонией РФ".
"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников "Герань-2", известных как "Шахед-136". Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, поэтому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония Российской Федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы. Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух", - говорится в сообщении.