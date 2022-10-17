Китай откажется от поставок газа в Европу - Bloomberg

Китайская национальная комиссия по развитию и реформам поручила китайским госкомпаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd не перепродавать сжиженный природный газ в Европу и Азию. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.

По данным Bloomberg, пополнение газовых хранилищ странами Европы и рекордно высокие расходы на доставку "снизили привлекательность повторной доставки топлива" из КНР.

Как говорится в материале, решение Китая может усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы.