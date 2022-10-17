ЕС выделил Украине еще 500 млн евро военной помощи

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза одобрили выделение Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи. Глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщил, что кроме того, согласованы параметры тренировочной миссии для украинских военных, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Боррель, таким образом объем военной помощи Украине достигнет 3,1 млрд евро.

"Последние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее" , - написал он.

Ранее ожидалось, что министры иностранных дел Европейского союза согласуют миссию по обучению 15 тысяч украинских военнослужащих со следующего месяца. Военные учения начнутся в середине ноября и будут проходить на территории ЕС в одном центре в Польше и другом в Германии.

Несколько стран ЕС уже проводят инструктаж украинских военнослужащих по использованию конкретного оружия, и это будет продолжаться.

Также ожидалось, что ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на финансирование поставок оружия в Киев. В отличие от предыдущих траншей, дополнительные деньги также покроют расходы на ремонт и техническое обслуживание уже поставленного в Украину оружия.

Вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель задействовал Европейский фонд мира для поддержки Украины сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ранее страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для в виде пяти траншей по 500 млн евро.