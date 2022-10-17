Президент Грузии допустила пересмотр безвизового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотр безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину, сообщает Новости-Грузия.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом" , - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы употребляли все меры" , - подчеркнула Зурабишвили.

Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года.

Граждане Грузии могут посещать Россию в случае получения визы.