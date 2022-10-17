Не старайтесь сбить дроны из ружья: в МВД обратились к украинцам

Министерство внутренних дел призывает владельцев оружия не сбивать дроны россиян самостоятельно, сообщает Деловая столица.

Об этом глава министерства Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона.

Так, министр обратился к украинцам после сегодняшней атаки дронов.

"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, — ред.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны" , — отметил Монастырский.

Министр подтвердил, что сегодня полицейские стреляли по дронам, один из них удалось сбить.