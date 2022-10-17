Подоляк: Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев

На фоне массированной атаки дронами-камикадзе по украинским городам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран прямо ответственен за убийства украинцев, сообщает Новое время.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Подавляющая собственный народ страна теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы" , — написал он в Twitter.

По его словам, вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму.

"Тот случай, когда санкций уже точно мало" , — написал он.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали.

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.