В Минобороны призвали не публиковать фото сбитых иранских дронов
Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала не публиковать фото сбитых беспилотников иранского производства, на которых виден их бортовой номер, сообщает Новое время.
После атаки дронов-камикадзе на Киев в понедельник, 17 октября, Маляр объяснила в Facebook, что бортовой номер сбитого БПЛА на фото может предоставить российским оккупантам важную информацию — долетел ли до цели конкретный аппарат.
"Более того, вражеские СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Ну и так же соблюдаем старое правило — не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон", — добавила замминистра.
Маляр попросила не допускать неосознанного распространения развединформации и «не давать врагу того, за чем он активно охотится».
С утра 17 октября страна-террорист Россия начала наносить удары по Шевченковскому району Киева. В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.
После первой атаки возник пожар в нежилом здании, было повреждено несколько жилых домов. После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе ударили по жилому дому, произошел взрыв.
По состоянию на 15:55 известно о четырех погибших под завалами дома, по меньшей мере четыре человека пострадали. 19 жителей удалось спасти.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.
По словам главы МВД Дениса Монастырского, Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.