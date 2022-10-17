Мэр: в Тернополе и области возможны аварийные отключения света

В Тернополе и области возможны аварийные отключения света из-за повреждения электросетей в соседних областях в результате вражеских обстрелов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение мэра Тернополя Сергея Надала.

"Сегодня ударами ракет повреждено энергетическое оборудование электросетей в соседних областях. В настоящее время могут быть аварийные отключения в Тернополе и области" , - написал он.

Отметим, что сегодня Надал заявлял о работе систем ПВО в Тернополе.

Кроме того, ДТЭК сообщало об очередной серии ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадало одно из энергетических предприятий.