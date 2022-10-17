Автомобильный газ стремительно дорожает: уже больше 27 грн за литр
После увеличения налоговой нагрузки цена горючего начала постепенно увеличиваться. Активнее всего дорожает автомобильный газ, сообщает Enkorr.
Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС за выходные (15-18 октября) выросла на 34 копейки – до 27,19 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Так, в днепропетровской сети VostokGaz и запорожской ZOG подняли цены на 70 и 64 коп./л до 27,69 и 28,40 грн/л соответственно. В столичной Авантаж 7 газ подорожал на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.
На 54-64 коп/л увеличила цены консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 26,70–27,86 грн/л.
В таких сетях как KLO, "БРСМ-Нефть", ОККО, WOG, SOCAR, Shell и других автогаз подорожал на 20-45 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 15 по 18 октября, грн/л: