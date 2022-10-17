Ермак: Украина освободила из российского плена больше ста женщин

В понедельник, 17 октября, состоялся масштабный обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 108 женщин, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен… 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из "Азова", 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских" , — сообщил он.

По словам Ермака, некоторые девушки попали в плен еще в 2019 году на оккупированном Донбассе за свою "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм".

Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию.

Как сообщалось, 13 октября состоялся обмен пленными. Украина вернула домой 20 своих защитников.