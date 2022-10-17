ICE: цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума

Цена газа в Европе опустилась ниже 1 300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE.

По данным биржи, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 284 долларов за тысячу кубометров, или 126,625 евро за МВт/ч.

При этом общее снижение цены газа с начала дня составляет более 10,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию.