Генштаб: украинская ПВО сбила сбила 25 дронов-камикадзе

Украинская система ПВО за сутки сбила 25 дронов-камикадзе иранского производства "Shahed -136", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 17 октября.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах н.п. Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

В течение суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районі более 25 населенных пунктов. Среди них – Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелка Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледар и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах н.п. Поповка и Ходино Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах н.п. Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах н.п. Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. От огневого поражения пострадали районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БПЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели противника.