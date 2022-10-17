ОВА: в Киевской и Черкасской областях вечером работает ПВО

В Киевской и Черкасской областях вечером в понедельник, 17 октября, работает противовоздушная оборона, сообщает Новое время.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram-канале призвал жителей области не выходить из укрытий, ничего не снимать и не публиковать в соцсети.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также призвал жителей перейти в безопасное место и предупредил об угрозе атаки дронами.

По состоянию на 20:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Луганской областях.﻿

Инфографика: скриншот via alerts.in.ua

В ночь на 17 октября и на следующее утро Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры и гражданских в ряде регионов.

В частности, в Киеве российские дроны иранского производства разрушили один жилой дом и повредили еще несколько, в нежилом здании начался пожар. Погибли четыре человека, среди них — беременная на шестом месяце и ее муж. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения ПВО сбили по меньшей мере 25 дронов Shahed-136.