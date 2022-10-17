МИД назвал Иран соучастником российской агрессии

Министерство иностранных дел заявило, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины, сообщает Европейская правда.

Это следует из заявления МИД, опубликованного в понедельник.

Там напомнили, что за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов.

В результате погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети, пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины, также повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины" , - отмечают в МИД.

Ведомство призвало Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России, иначе же страна и ее руководство будут нести строжайшую ответственность, "в частности в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины".

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, а и ракеты класса "земля-земля".

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время обращения к главам МИД государств-членов Европейского Союза призвал наложить санкции на Иран за помощь России осуществлять террор против украинцев. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения иранских дронов Россией и после завершения этого процесса будет готов отреагировать.