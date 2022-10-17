Воздушные силы вечером уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе

Воздушное командование "Центр" уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

"Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.

Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск".

Кроме того, около 15.00 силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.