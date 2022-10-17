Зеленский - Путину: запиши себе "достижение" – убил еще одну беременную

Президент Владимир Зеленский, говоря об утренней атаке на Киев иранских дронов, заявил, что главарь страны-агрессора Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского в соцсетях.

По словам президента, в течение всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам удалось попасть иранскими дронами-камикадзе "Шахед-136". Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром.

"В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахидом". Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину.

Всего четыре человека убито только этим "Шахидом". Были и другие попадания".

Во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

В частности, вражеский дрон попал в дом на улице Жилянской и убил супругов - Богдана и Викторию, которая была на 6-м месяце беременности. Ее тело нашли в объятиях мужа.

Всего было 4 прилета по Киеву.