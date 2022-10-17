В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС и назвали причину

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Россия на данный момент считает невозможной, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, сообщает Коммерсантъ.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины" , - заявил Воронцов.

По его словам, ЗАЭС не может оставаться без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ. Он добавил, что охранять ЗАЭС продолжат подразделения Росгвардии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС. По его словам, ситуация на станции неприемлема, и необходимы немедленные действия для ее защиты.

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