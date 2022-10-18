Сводка Генштаба: ВСУ отбили атаки в районах 6 населенных пунктов

По данным Генерального штаба﻿, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействовано 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства "Shahed -136", 38 из которых сбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА "Shahed -136" с территории Республики Беларусь.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;

- из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья; на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка; на Лиманском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;

- из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения;

противник наносил огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко; на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БПЛА.

Генштаб сообщает, что в населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатые ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели противника