Тревога по всей Украине: зафиксированы удары по объектам энергообеспечения
Сегодня, 18 октября, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. О взрывах уже сообщили в нескольких городах.
Киев
В Киеве предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы были слышны в Деснянском районе.
Днепр
"Днепр. 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что после удара по объекту инфраструктуры без света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильевки.
Обесточена одна из насосных станций "Днепрводоканала", на левом берегу есть перебои с водой. Он призвал горожан сократить потребление электроэнергии.
Житомир
В Житомире предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения, сообщили в ОП.
"Сейчас в городе нет света и воды. Больницы - на резервном питании", - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.