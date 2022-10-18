Тревога по всей Украине: зафиксированы удары по объектам энергообеспечения

Сегодня, 18 октября, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. О взрывах уже сообщили в нескольких городах.

Киев﻿

В Киеве предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы были слышны в Деснянском районе.

Днепр

"Днепр. 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС" , - написал Тимошенко.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что после удара по объекту инфраструктуры без света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильевки.

Обесточена одна из насосных станций "Днепрводоканала", на левом берегу есть перебои с водой. Он призвал горожан сократить потребление электроэнергии.

Житомир﻿

В Житомире предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения, сообщили в ОП.