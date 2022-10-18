Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 65 850 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2548 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1622 (+23) ед,
  • РСЗО – 372 (+6) ед,
  • средств ПВО ‒ 188 (+1) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,
  • специальной техники – 144 (+0).

Данные уточняются.

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