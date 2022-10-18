Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65 850 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2548 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 1622 (+23) ед,
- РСЗО – 372 (+6) ед,
- средств ПВО ‒ 188 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),
- крылатых ракет ‒ 318 (+2),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,
- специальной техники – 144 (+0).
Данные уточняются.